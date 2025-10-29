Mercato Milan: Vlahovic strizza l’occhio al Diavolo e fa infuriare i tifosi bianconeri

L’attaccante della Juventus, corteggiato nel mercato dal Milan, ha postato un video riguardante i rossoneri

Le attenzioni dei tifosi della Juventus non sono state catturate dalle prestazioni in campo di Dusan Vlahovic negli ultimi giorni, bensì da una mossa effettuata sui suoi canali social che ha scatenato un’ondata di critiche. L’attaccante serbo ha commesso quello che per una parte della tifoseria è considerato un errore di valutazione, ripostando sul suo profilo Instagram un video ufficiale prodotto dalla Lega Serie A.

Il contenuto del video incriminato ritraeva Luka Modric mentre assisteva alla realizzazione del gol su rigore di Rafael Leão durante la partita Milan-Fiorentina disputata domenica scorsa a San Siro. La condivisione di un contenuto che celebra un momento significativo della diretta rivale, il Milan, ha fatto storcere il naso a molti sostenitori bianconeri, giudicando il gesto inopportuno e poco rispettoso dell’attuale appartenenza del giocatore.

A rendere la situazione particolarmente delicata, e a infiammare ulteriormente i commenti, sono le indiscrezioni relative al futuro del centravanti. Vlahovic, un classe 2000 ex Fiorentina, ha infatti una situazione contrattuale in bilico: il suo accordo con la Juventus scade a giugno 2026 e prevede un ingaggio pesante di 12 milioni di euro netti all’anno. Questa particolare clausola gli permetterebbe di svincolarsi a parametro zero al termine della stagione in corso.

Mercato Milan: la situazione di Vlahovic resta in stand by

In questo contesto di incertezza contrattuale e malumori social, emerge l’interesse di un club specifico: tra le squadre che avrebbero messo gli occhi su Vlahovic c’è proprio il Milan di Massimiliano Allegri. La combinazione tra il gesto di approvazione social verso l’ambiente rossonero e la possibilità di vederlo vestire quella maglia a costo zero ha trasformato un semplice repost in un potenziale indizio di mercato, mettendo Dusan Vlahovic al centro delle speculazioni e delle polemiche juventine.