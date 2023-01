Mercato Milan, i rossoneri concedono il via libera all’Adana Demirspor per Bakayoko: il centrocampista riflette

Come riferito da Il Giornale, nell’incontro di oggi avvenuto a Casa Milan il club rossonero avrebbe concesso il via libera a Bakayoko per il trasferimento all‘Adana Demirspor di Montella.

Il centrocampista ha chiesto del tempo per pensarci.