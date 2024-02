Mercato Milan, l’attacco rossonero prende forma. Le NOVITA’ sulla ricerca del centravanti in vista della prossima stagione

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la dirigenza rossonera è al lavoro e sta già incominciando a valutare quelle che saranno le strategie del mercato Milan.

La priorità di Furlani, Moncada e D’Ottavio è quella di fare un investimento importante per il prossimo centravanti. Il presente recita Giroud e Jovic come punti di riferimento, ma per il futuro il club rossonero è alla ricerca di un grande attaccante giovane. Il nome in cima alla lista è quello dell’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee.