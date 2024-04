De Zerbi Milan, questo club è pronto a fare sul serio: le indiscrezioni sul futuro del tecnico del Brighton. I dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Germania, il candidato numero uno per la panchina del Bayern Monaco è Roberto De Zerbi, oggetto di interesse anche del Milan.

Il tecnico bresciano è in pole position per sostituire Tuchel sulla panchina del club bavarese e potrebbe lasciare il Brighton al termine della stagione, nonostante il contratto in scadenza nel 2026.