Mercato Milan, corsa a tre per la difesa: un nome in pole sugli altri due. Tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei rossoneri

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle possibili mosse sul mercato del Milan per quanto riguarda la difesa. Sono tre i profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza.

In cima alla lista ci sarebbe ora Gabbia, che potrebbe rientrare dal prestito dal Villarreal. Più indietro Kelly (ipotesi più concreta per giugno) e Kiwior (che l’Arsenal non vorrebbe lasciar partire a stagione in corso).