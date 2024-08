Mercato Milan, COLPO DI SCENA: il club rossonero prova a riportare in Italia LUI! Tutti i dettagli sul possibile colpaccio

Secondo quanto riportato da Daniele Longo su X, il Milan in questa sessione di mercato sta provando a riportare in Italia Nicolò Turco.

L’attaccante classe 2004 ha lasciato la Juventus nella scorsa estate per andare al Red Bull Salisburgo per 2,5 milioni di euro. Al momento ci sono dei contatti in corso con il club austriaco, che va convinto.