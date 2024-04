Pioli Milan, il destino del tecnico rossonero è nelle mani di Ibrahimovic: le NOVITA’ sul suo futuro

Pioli Milan, il destino del tecnico rossonero è nelle mani di Ibrahimovic e Cardinale: le NOVITA’ sul suo futuro e su cosa verrà valutato

Il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è in bilico e le restanti otto partite di campionato e il cammino in Europa League saranno decisive per la permanenza o l’esonero.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, due voci si tutte avranno gran peso sulla decisione finale della permanenza o meno di Pioli: saranno quelle di Gerry Cardinale e di Zlatan Ibrahimovic. Sicuramente, la valutazione sull’operato di Pioli e del suo staff sarà fatta 360° e non basandosi esclusivamente su un periodo temporale ristretto.