Mercato Milan, Dragusin via a gennaio? Le parole del ds del Genoa e le ultime sul futuro del difensore

Marco Ottolini ha parlato ai microfoni di Dazn del futuro di Radu Dragusin. Ecco le ultime sul difensore che piace al Milan:

«La possibilità di ricevere offerte nel corso di gennaio non è minimamente presa in considerazione. È evidente che un talento del 2002, come lui, attiri l’attenzione da parte di numerosi club in tutta Europa. Abbiamo contatti con diverse persone, ma al momento non sono pervenute offerte ufficiali».