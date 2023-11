David Milan: spunta una nuova formula per gennaio. Le novità

David Milan: spunta una nuova formula. Le novità e le ultime in vista della sessione di gennaio e della ricerca dell’attaccante

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan farà di tutto per prendere un’attaccante già a gennaio.

Proprio in quest’ottica, il club rossonero sta cercando di capire se ci sono possibilità per prendere David già a gennaio con lo sconto o con una nuova formula come un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.