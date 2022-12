Tutte le voci sul futuro di Lazetic e le squadre interessate: i dettagli

Secondo quanto riportato dal QS, diversi club vorrebbero Marko Lazetic in prestito a gennaio dal Milan.

I club in questione sarebbero: Reggina, Cagliari, Samp e Cremonese ma anche alcuni club di Eredivisie in Olanda. Inoltre, il club rossonero ascolterà la volontà del giocatore per quanto possibile, ma preferirebbe tenerlo nel campionato italiano.