Mercato Milan, intrigo Goreztka! Tare lo punta per giugno ma c’è due top club possono beffare il Diavolo

Mercato Milan, rebus Goretzka: i rossoneri puntano il centrocampista a parametro zero per giugno ma il Tottenham lo vuole a gennaio

Il futuro di Leon Goretzka è diventato il vero giallo di questo calciomercato invernale. Mentre il Milan progetta di portarlo a San Siro a parametro zero in estate, la concorrenza europea sta provando ad anticipare i tempi con un blitz immediato. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, nelle ultime ore si è aggiunto un nuovo, temibile attore sulla scena: il Tottenham.

Mercato Milan, intrigo Goretzka: Tottenham e Atlético all’attacco

Il centrocampista del Bayern Monaco è l’uomo più desiderato del momento, con tre top club pronti a darsi battaglia:

L’offensiva degli Spurs: Il Tottenham ha chiesto ufficialmente informazioni. Il club inglese cerca muscoli e dinamismo per la Premier League e vede nel tedesco il profilo ideale per rinforzare la mediana di Postecoglou già a gennaio.

Il pressing del "Cholo": L' Atlético Madrid resta in forte pressione. Simeone ha bisogno di un leader che sostituisca Gallagher e che porti personalità e leadership nello spogliatoio dei Colchoneros.

Il bivio del Bayern: Il club bavarese deve decidere in tempi record: incassare un indennizzo subito o rischiare di perderlo a zero a giugno. Nelle prossime ore è attesa la decisione definitiva del board tedesco.

La strategia di Igli Tare: il Milan punta al “Colpo a Zero”

In via Aldo Rossi la parola d’ordine è pazienza. Nonostante l’inserimento di giganti come Tottenham e Atlético, il Milan non sembra intenzionato a partecipare ad aste a gennaio.

Igli Tare punta tutto sulla scadenza di contratto a giugno 2026. L’obiettivo rossonero è chiaro: bloccare Goretzka ora per l’estate, offrendogli un ruolo da titolare inamovibile nel centrocampo di Massimiliano Allegri accanto a campioni del calibro di Luka Modrić e Adrien Rabiot. Il Milan confida che il fascino della Serie A e il progetto “Champions 2026” possano convincere il tedesco a declinare le offerte invernali.