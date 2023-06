Tonali Milan: l’assalto del Newcastle va in porto! Tutti i dettagli Il giocatore rossonero è destinato a lasciare per volare in Premier

Il Milan perde Sandro Tonali. Nella giornata di ieri, tutto è stato fatto. Il Newcastle ha presentato un’offerta da 65 milioni per il centrocampista rossonero. La società ci ha pensato e ha provato ad instaurare una trattativa.

Il giocatore, in Romania per l’Europeo Under 21, ha detto di sì al trasferimento. Manca ancora un accordo tra i due club, dato che il Milan chiede 70 milioni, ma la volontà del giocatore è stata determinante per arrivare definire gli ultimi passaggi. Sarà dunque addio a Tonali: il numero 8 lascerà i rossoneri per andare in Premier League. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.