Tonali Milan: c’è l’accordo tra giocatore e Newcastle! Le cifre

È stata chiusa la trattativa tra Sandro Tonali e Newcastle: hanno ora raggiunto un accordo per 8 milioni di stipendio netto a stagione più € 2 milioni di bonus.

Sandro Tonali and Newcastle have now reached agreement on personal terms for €8m salary net per season plus €2m add-ons. ⚪️⚫️ #NUFC



Contract will be valid until June 2029, waiting for the two clubs to complete their final agreement on €70m deal structure/add-ons. pic.twitter.com/4GriT0frZ7