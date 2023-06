Milan Thuram, si punta tutto sulla Francia: la mossa del club

Milan Thuram: ecco la carta vincente per convincere il giocatore. La rosa rossonera potrebbe diventare una colonia francese

Il nome di Marcus Thuram è in cima alla lista del mercato rossonero. Il Psg, il competitor in questa sfida, offre l’ingaggio richiesto dal giocatore, a differenza del club rossonero che non vuole superare un certo limite.

Se i soldi sono la carte vincente del Psg, la nazionalità è quella del Milan. In rosa, infatti, tanti i francesi presenti che potrebbero spingere il centravanti in direzione Milano: Giroud, Theo Hernandez, Maignan, Kalulu. I primi potrebbero approfittare del ritiro per convincere il giovane attaccante. Lo scrive il Corriere dello Sport.