Thuram Milan: pressing rossonero, il PSG si allontana? Le ULTIME. Il centravanti è il sogno rossonero, da superare la concorrenza

Il Milan insiste per Marcus Thuram, parametro zero che si libera dal Borussia Monchengladbach. L’amministratore delegato Giorgio Furlani ha alzato la proposta di ingaggio a 5 milioni, bonus compresi.

Traspare fiducia da casa Milan per il colpo in attacco. Il Psg sembra allontanarsi dall’obiettivo, visto il cambio in panchina: con Luis Enrique preferito a Julian Nagelsmann. I pericoli, però, sono sempre dietro l’angolo. Altre società si muovo, come il Lipsia; ma il Milan è tornato sul giocatore con più forza. Lo scrive il Corriere della Sera.