Thuram Milan: le due mosse chiave per superare la concorrenza!

Thuram Milan: le due mosse chiave del club per superare la concorrenza! I rossoneri puntano su ingaggio e centralità nel progetto

Il mercato del Milan ruota intorno a Marcus Thuram, centravanti del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il figlio d’arte è uno dei giocatori più appetiti sul mercato, perché lui ha deciso di non prolungare il contratto, quindi dal 30 giugno. Il Milan è fortissimo su Thuram perché lo tiene perfettamente in linea con l’idea del club. Deve però tenere in considerazione la concorrenza del PSG. Per quanto riguarda l’ingaggio, è accontentato: sarà uno dei top degli spogliatoi. Poi la centralità del progetto è l’arma in più del Milan.