Milan Theo Hernandez: le big d’Europa interessate a lui! I dettagli. I rossoneri hanno fissato un prezzo, ma l’intenzione è di non cederlo

Non solo il mercato in uscita. Il Milan cerca anche di trattenere i suoi gioielli e tra questi c’è Theo Hernandez, che si è messo in mostra con il percorso in Champions.

Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, per il francese serve una proposta di minimo 70 milioni. Le squadre interessate sarebbero le due di Manchester e le due di Madrid.