Mercato Milan, Tare piazza il colpo! Dialoghi avanzatissimi col Bayern Monaco, tutti i dettagli
Mercato Milan, Igli Tare è vicinissimo al colpo Ljubo Puljic dal Bayer Monaco: trattativa avanzatissima tra le parti
Il calciomercato del Milan non dorme mai, soprattutto quando si tratta di scovare i migliori talenti del calcio mondiale. Mentre la prima squadra di Massimiliano Allegri lotta per blindare il posto in Champions League, Igli Tare sta lavorando sottotraccia per assicurarsi uno dei difensori più promettenti della sua generazione.
Secondo quanto rivelato in esclusiva da Fabrizio Romano, il club rossonero ha avviato ufficialmente le trattative per ingaggiare Ljubo Puljic dall’FC Bayern II.
Mercato Milan, identikit del talento: chi è Ljubo Puljic
Il croato, classe 2007 (ma già protagonista con l’Under 18 e la seconda squadra del Bayern), è considerato un predestinato del ruolo:
- Fisicità e Tecnica: Alto 1,94 m, Puljic è un difensore centrale moderno, mancino naturale, dotato di una fisicità imponente e di un’ottima capacità di impostazione dal basso.
- Il percorso bavarese: Il Bayern Monaco lo aveva prelevato dall’Osijek nel 2023 per circa 3 milioni di euro, battendo la concorrenza di mezza Europa. Oggi, con il contratto in scadenza a giugno 2026, il Milan ha fiutato l’opportunità di strapparlo ai bavaresi.
- Concorrenza internazionale: Nonostante il forte pressing rossonero, il ragazzo è nella lista di diversi top club europei, ma il progetto milanista (che prevede un inserimento graduale tra Primavera e prima squadra) sembra aver convinto l’entourage del giocatore.
La strategia di Allegri e Tare
L’operazione Puljic si inserisce perfettamente nella filosofia dei “garanti del futuro” promossa da Allegri. Dopo l’acquisto quasi certo di Malick Cissé, l’eventuale arrivo del croato blinderebbe la difesa del Milan per i prossimi dieci anni. Il club punta a chiudere l’accordo già in questa sessione invernale per anticipare la concorrenza estiva, sfruttando gli ottimi rapporti con il Bayern e la scadenza contrattuale ravvicinata del giocatore.