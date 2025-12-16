Calciomercato
Mercato Milan, Tare pronto ad accontentare Allegri: accelerata decisiva e primo colpo dietro l’angolo
L’emergenza attaccante in casa Milan, acuita dal potenziale lungo stop di Santiago Gimenez, sta per essere affrontata con decisione sul mercato. La pista che porta a Niclas Füllkrug si fa di ora in ora più concreta.
Secondo quanto riportato da fonti vicine all’ambiente rossonero come PBPcalcio e milanvibeshq, il centravanti tedesco del West Ham è la prima scelta per rinforzare il reparto offensivo.
Mercato Milan, Tare pronto a chiudere il colpo Fullkrug
PAROLE – «Fullkrug pista sempre più calda. La sensazione è che sarà lui il primo colpo in apertura mercato…»
Dopo l’accelerazione degli ultimi giorni, culminata con l’incontro previsto tra le dirigenze nelle prossime ore, la chiusura dell’affare sembra imminente. La formula preferita dal Milan rimane il prestito, una soluzione che permette di ovviare all’urgenza tecnica richiesta da Massimiliano Allegri senza appesantire eccessivamente il bilancio con un acquisto definitivo.
Allegri, infatti, ha bisogno di un “uomo d’area” di stazza per il suo gioco, e Füllkrug, nonostante non abbia segnato molto in questa stagione al West Ham, risponde perfettamente a quel profilo.
Se le sensazioni verranno confermate, l’ufficialità del trasferimento del 32enne tedesco potrebbe arrivare non appena si apriranno ufficialmente le finestre di calciomercato. Il Milan cerca una soluzione rapida e affidabile per affrontare il prosieguo del campionato.