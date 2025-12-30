Calciomercato
Mercato Milan, confronto Tare Allegri sul difensore: dalle richieste di Max alle idee del DS. Cosa può succedere
Mercato Milan, rebus difesa: in casa rossonera confronto tra Massimiliano Allegri e Igli Tare. Cosa può succedere a gennaio
Mentre il mercato di gennaio 2026 entra nel vivo, il Milan si trova di fronte a un bivio strategico per rinforzare il reparto arretrato. Secondo Luca Bianchin, firma de La Gazzetta dello Sport, la ricerca del nuovo difensore riflette una tensione costruttiva tra le richieste tecniche di Massimiliano Allegri e la visione lungimirante della società.
Mercato Milan, l’identikit di Allegri: esperienza e conoscenza
Per il tecnico livornese, la priorità è la solidità immediata. Allegri ha espresso chiaramente la necessità di un profilo esperto, capace di inserirsi istantaneamente nei meccanismi tattici di una squadra che lotta per il vertice:
- Conoscenza del calcio italiano: Il mister preferirebbe un giocatore che conosca già i ritmi e le malizie della Serie A, per evitare i tempi di adattamento che hanno frenato altri acquisti estivi.
- Leadership internazionale: Un difensore con “passato”, ovvero con presenze in competizioni europee, sarebbe l’ideale per guidare i compagni nei momenti di pressione della seconda parte di stagione.
La linea della società: investire sul futuro
Dall’altra parte, il club (guidato operativamente da Igli Tare) non vuole rinunciare alla sua filosofia basata sulla sostenibilità e sulla crescita del valore della rosa. Come sottolineato da Bianchin, non è affatto escluso che alla fine il Milan opti per un profilo giovane:
- Potenziale e prospettiva: La dirigenza guarda a difensori che abbiano “più futuro che passato”, puntando su talenti emergenti capaci di diventare pilastri del Milan che verrà.
- Opportunità di mercato: Se le piste che portano a veterani come Sergio Ramos o Škriniar dovessero rivelarsi troppo onerose, Tare è pronto a scommettere su un giovane di talento.