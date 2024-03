Mercato Milan, svolta Cardinale: pronto un colpo mai messo a segno nella storia del club. TUTTI i dettagli

Tuttosport oggi in edicola ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Milan. La prossima sarà l’estate in cui il Diavolo si assicurerà un nuovo centravanti e Cardinale è pronto a un investimento record.

La cifra per l’acquisto del nuovo attaccante è destinata a superare i 49,5 milioni di euro di Leao e a diventare così l’operazione più onerosa nella storia del club. Tra i nomi in lista ci sono Zirkzee, Gyokeres, Sesko e Gimenez.