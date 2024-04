Mercato Milan, strategia decisa per l’estate: arriveranno QUESTI giocatori. Il piano di Ibrahimovic

Mercato Milan, decisa la strategia per la prossima estate: Ibrahimovic ha le idee chiare. Arriveranno questi giocatori

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha deciso la strategia da portare avanti in estate. A differenza dello scorso anno i rinforzi saranno mirati per puntellare una base rivoluzionato un’estate fa.

Nei pensieri di Ibrahimovic e dell’area tecnica del club ci sono 3-4 profili da portare a Milanello: un centravanti, un difensore centrale, un centrocampista e un terzino destro. A fine stagione le decisioni definitive.