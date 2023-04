Mercato Milan, sorpasso Inter per un obiettivo comune? I dettagli. La sfida tra i due club milanesi è anche per un difensore

Retegui prima, Ndicka poi. C’è ancora derby di mercato tra Milan e Inter, anche per il difensore dell’Eintracht Francoforte. In questa trattiva, c’è una squadra che è in vantaggio in tema trattativa.

Secondo Fichajes.net, Marotta ha mosso i primi passi in avanti per il difensore, che però è voluto anche da alcune squadra di Premier: tra queste spicca il Liverpool.