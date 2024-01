Mercato Milan: sondaggio per l’estate, c’è un nuovo nome nel mirino! E in attacco piacciono loro due, tutti i dettagli

Novità sul mercato Milan svelate da Orazio Accomando a Dazn prima di Milan Bologna. In settimana c’è stato sondaggio per Javi Guerra del Valencia, per il quale c’è la concorrenza del Newcastle. La valutazione è di 40 milioni, difficile vederlo a gennaio in Italia.

Per l’attacco, invece, i due nomi sulla lista di Furlani per giugno sono Jonathan David del Lille e Joshua Zirkzee del Bologna.