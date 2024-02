Zirkzee Milan, l’olandese sogno proibito del Diavolo: TUTTO quello che c’è da sapere sulla clausola rescissoria e sull’interesse del Bayern

Zirkzee-Milan, il centravanti olandese del Bologna sogno proibito del Diavolo: tutto quello che c’è da sapere sulla clausola rescissoria

Come riferito da TMW, Joshua Zirkzee resta il grande sogno del calciomercato Milan per la prossima stagione. Ma quanto vale oggi l’olandese? La clausola rescissoria da 40 milioni di euro vale solo per il Bayern Monaco anche se poi l’ultima parola sul ritorno in Baviera spetta al calciatore.

Saputo lo valuta tra i 50-60 milioni di euro considerando anche il Bayern ha il 50% sull’eccedenza della futura rivendita. Furlani deve vedersela con la concorrenza di diverse squadre di Premier League, in particolare l’Arsenal che vanta ottimi rapporti con l’entourage del calciatore.