Mercato Milan: Simic via dai rossoneri in estate? Contatti con una squadra italiana: NOVITA’ sul futuro del difensore

Secondo quanto riferito da Giacomo Morandin di Toro Zone, il Torino avrebbe avviato i primi contatti con il mercato Milan per Jan-Carlo Simic, difensore classe 2005 della Primavera rossonera che in questa stagione ha esordito (e segnato) anche in Prima squadra.

Il classe 2005 è un profilo che piace alla dirigenza granata, e potrebbe essere un’idea nel caso in cui Ivan Juric dovesse rimanere in panchina.