Mercato Milan, Scamacca: c’è il sì del giocatore! I dettagli. Il giocatore vuole tornare in Italia e la capitale è in vantaggio

Gianluca Scamacca vuole tornare in Serie A. Il West Ham, dal suo canto, ha ragioni nel mandarlo in prestito in un club italiano: potrebbe riprendere la valutazione di 36 milioni, quello che è costato alla squadra inglese.

Milan, Inter e Roma sono interessate a lui. Il club giallorosso , però, è in vantaggio sulle altre perché ha il sì del giocatore per il trasferimento a Trigoria. Lo scrive il Corriere dello Sport.