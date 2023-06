Scamacca Milan: è la priorità per l’attacco, c’è l’ostacolo West Ham. La formula scelta e la Roma sono due problemi in questa affare

Il Milan, alla ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione da affiancare a Olivier Giroud, ha stilato una lista di nomi: in vetta c’è Gianluca Scamacca. Il giocatore viene da una stagione difficile al West Ham, fatta di pochi risultati personali e un infortunio che ha risentito sulla parte finale della stagione.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, per il costo di acquisto, il West Ham non ha intenzione di cederlo in prestito, per ora; una soluzione gradita, invece, al club rossonero. Furlani però è a Londra e potrebbe optare anche per una chiacchierata con il club inglese. La Roma, però, non molla: la concorrenza è alta.