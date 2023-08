Mercato Milan, Saelemaekers al Bologna: dopo l’ok del belga ecco cosa manca per chiudere l’operazione per l’esterno

Come riportato da Calciomercato.com, Alexis Saelemaekers ha scelto il Bologna, con la comunicazione da parte del belga che è arrivata questa mattina. Ora i rossoblù sono in costante contatto con il Milan per chiudere già in giornata l’operazione, arrivando ad una quadratura legata alla formula.

Nelle prossime ore è in programma una conference call con il club rossonero, che spinge per una cessione a titolo definitivo mentre il ds Sartori ha offerto un prestito con diritto di riscatto.