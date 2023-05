Mercato Milan, sarà rivoluzione in estate: in quattro sono già quasi certi dell’addio nel corso della prossima sessione

Il Corriere della Sera questa mattina in edicola ha fatto il punto sulle strategie di mercato del Milan per quanto riguarda la sessione quasi alle porte. In estate è prevista una vera e propria rivoluzione.

Secondo il quotidiano, in quattro sarebbero già praticamente certi dell’addio: si tratta di Bakayoko, Dest, Ballo-Tourè e Vranckx.