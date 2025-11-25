Mercato Milan, Chukwueze incanta il Fulham: i tifosi spingono per il riscatto a 23 milioni. Tare incrocia le dita

Mercato Milan, Chukwueze sta convincendo tutti al Fulham: i tifosi inglesi chiedono al club di esercitare l’opzione di riscatto a giugno

Nonostante il primo gol in Premier League non sia ancora arrivato, il rendimento di Samuel Chukwueze in Inghilterra è in netta e costante crescita. L’esterno nigeriano, passato in estate dal Milan al Fulham con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro, sta rapidamente conquistando il pubblico. Lo riferisce Sportmediaset.it, sottolineando come l’impatto di Chukwueze sia talmente positivo che i tifosi del Fulham gli hanno già dedicato un coro e ne chiedono a gran voce la permanenza definitiva nel club.

L’entusiasmo si è riversato anche sui social media, dove i supporters inglesi fanno sentire la loro voce in modo chiaro e perentorio alla dirigenza: «Ho visto abbastanza, pagate subito l’opzione di riscatto».

Mercato Milan, Chukwueze verso il riscatto? Ultime

Il Milan, dal canto suo, osserva con grande attenzione la situazione e attende speranzoso che l’opzione venga esercitata. L’incasso di quei 23 milioni di euro sarebbe fondamentale per le casse rossonere e rappresenterebbe una plusvalenza importante da reinvestire sul mercato, in linea con le esigenze emerse di rinforzare la rosa a gennaio.