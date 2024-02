Rinnovo Maignan, il portiere pretende un ingaggio top: i dettagli sulla richiesta del francese a Furlani

Rinnovo Maignan, il portiere pretende un ingaggio da top player per rimanere al Milan: i dettagli sulla richiesta fatta a Furlani

Come riferito da calciomercato.com, il futuro di Mike Maignan resta un tema aperto del calciomercato Milan, in particolare per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2026.

Il portiere francese, che al momento guadagna 2.8 milioni di euro, bonus inclusi, vuole rimanere in rossonero ma ha chiesto un ingaggi intorno agli 8 milioni di euro. Furlani è pronto ad accontentarlo e prepara un’offerta da 6 milioni più bonus. Prossime settimane decisive.