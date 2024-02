Rinnovo Jovic, Milan verso il sì al prolungamento: ecco cosa manca per chiudere l’accordo

Rinnovo Jovic, Milan orientato verso il sì al prolungamento fino al 30 giugno del 2025: cosa manca per chiudere

Come riferito da Tuttosport, Luka Jovic, che stasera partirà titolare nella sfida contro il Monza (calcio d’inizio alle 20.45), viaggia verso il rinnovo con il Milan fino al 30 giugno del 2025.

Furlani è pronto ad attivare l’opzione di prolungamento annuale presente nell’attuale contratto dell’attaccante serbo ex Fiorentina ma per chiudere definitivamente l’accordo il club rossonero vuole risposte dal classe ’97 non solo a gara in corso ma anche quando parte dal primo minuto come questa sera. Se arriveranno risposte confortanti in questo senso il matrimonio proseguirà almeno per un’altra stagione.