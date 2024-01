Retroscena Kelly: Moncada ci ha provato anche a gennaio! Cosa è successo col Bournemouth

Retroscena Kelly: Moncada ha provato a portarlo a Milanello già a gennaio. I motivi dietro il no del Bournemouth

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan non sta solo seguendo con attenzione Lloyd Kelly per il prossimo giugno ma tramite Moncada ha fatto un tentativo per prenderlo già a gennaio.

Nonostante il contratto in scadenza a giugno però e la volontà del centrale di non rinnovarlo, il Bournemouth ha preferito trattenerlo con l’intento chiaro di centrare una preziosa salvezza. Il matrimonio sembra così essere stato rimandato a giugno.