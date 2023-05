Milan Rebic: rossoneri in attesa di un’offerta, stabilita la cifra. Il croato potrebbe lasciare il Milan alla fine di questa stagione

Il Milan ha le idee chiare per il mercato estivo. L’obiettivo è quello di lasciare andare giocatori al di sotto delle aspettative, come Rebic.

Il croato può partire per 4-5 milioni, ma i rossoneri stanno aspettando un’offerta per il giocatore rossonero, come riportato da La Gazzetta dello Sport.