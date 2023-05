Mercato Milan, il Real Madrid ha deciso su Brahim Diaz! Le ultime. Con la partenza di Asensio, il club madrileno vuole Brahim

Il Real Madrid ha salutato Marco Asensio: il giocatore spagnolo non rinnoverà con il club spagnolo, che perderà dunque una pedina importante del suo scacchiere. Per un parametro a zero che perde, è pronto un colpo a zero che entra.

Secondo il portale spagnolo As, il Real sarebbe pronto a prendersi il rossonero Brahim Diaz e rinnovargli il contratto fino al 2025, utilizzandolo come alternativa a Rodrygo sulla fascia destra.