Cardoso Milan è l’ultimissima idea per il centrocampo di Fonseca: svelati PREZZO e STRATEGIA per il gioiellino del Betis

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport il calciomercato Milan inizia a valutare anche possibili alternative a Youssouf Fofana nel caso in cui la situazione per il francese non dovesse sbloccarsi.

Secondo quanto si apprende l’ultimissima idea in casa rossonera porta a Johnny Cardoso, giovane talento del Betis Siviglia valutato dal club spagnolo circa 20 milioni di euro. Una pista da monitorare.