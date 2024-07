Pobega Milan, il centrocampista ha scartato questa DESTINAZIONE! Tutte le NOVITÀ sul suo futuro

Pobega Milan, il centrocampista rossonero ha già scartato questa DESTINAZIONE! Tutte le NOVITÀ sul suo futuro

Il futuro di Tommaso Pobega resta in bilico: il centrocampista rossonero non sarà un punto fermo del prossimo ciclo targato Fonseca e per questo motivo potrebbe anche dire addio al Diavolo in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport Pobega avrebbe scartato la possibile destinazione Udinese, con il quale il Milan tiene vivi i contatti per Samardzic dopo l’ultimo incontro con il padre-agente del serbo.