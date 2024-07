Florenzi Milan tra rinnovo e addio: l’ultimo AGGIORNAMENTO sul futuro del terzino rossonero. Tutte le novità

L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare di Alessandro Florenzi, legato al Milan da un altro anno di contratto ma al momento non ancora certo di rimanere in rossonero.

Stando a quanto riportato dal quotidiano l’ex terzino della Roma resta un giocatore con le valigie in mano. In ballo non ci sono trattative per rinnovare l’attuale contratto e per questo non è da escludere un addio.