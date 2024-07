Pavlovic Milan, secondo innesto a un passo. Svelate tutte le CIFRE del possibile colpo in difesa dei rossoneri

Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, quello di Pavlovic potrebbe essere il secondo colpo del calciomercato Milan in questa sessione estiva dopo Morata.

Il quotidiano ha ricordato le possibili cifre dell’affare che i rossoneri stanno mettendo in piedi col Salisburgo: possibile operazione da circa 20 milioni di euro, per il difensore è già pronto un contratto per i prossimi cinque anni a 1,5 milioni di euro più bonus.