Pulisic Milan: si cerca l’accordo, pronta la strategia del club. Altro colpo dal Chelsea e Pioli sorride per lo statunitense

Il Milan punta a fare spesa al Chelsea. Dopo l’accordo definito con i Blues per Loftus-Cheek, i rossoneri vorrebbero chiudere l’affare Christian Pulisic. L’accordo non c’è ancora, ma i rossoneri accelerano.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i rossoneri vorrebbero chiudere per 10 milioni più bonus per l’acquisto simbolo: un americano in un Milan americano. Anche Pioli sorride: potrebbe arrivare il suo jolly d’attacco.