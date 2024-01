Mercato Milan, Maatsen più lontano: il Borussia Dortmund accelera, i dettagli

Mercato Milan, Maatsen si allontana dal club rossonero: il Borussia Dortmund ha fatto la prima proposta ufficiale al Chelsea

Come riportato da Fabrizio Romano, il calciomercato Milan rischia di dover cambiare obiettivo per quanto riguarda la difesa.

Il Borussia Dortmund ha infatti inviato oggi al Chelsea una prima proposta ufficiale di prestito per Maatsen, difensore anche in orbita rossonera. Il calciatore ha già dato il suo ok al trasferimento.