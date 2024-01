Adarabioyo Milan, pista sempre viva: Moncada pronto ad affondare. Cosa succede tra gennaio e giugno

Adarabioyo-Milan, la pista resta viva: Moncada vuole bloccarlo per giugno e provarne ad anticipare l’arrivo a gennaio

Come riportato dal Corriere dello Sport, Adaraboyo resta un obiettivo caldo del calciomercato Milan per quanto riguarda la difesa.

Il difensore del Fulham è in scadenza di contratto al termine della stagione: non ha chiuso le porte al rinnovo con il club inglese ma si sta anche guardando intorno mettendo proprio i rossoneri in prima fila. Moncada vuole raggiungere un pre-accordo per la prossima estate. Difficile che il Fulham lo lasci partire subito ma un tentativo entro il primo febbraio verrà fatto.