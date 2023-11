Mercato Milan, piani stravolti! C’è una nuova strategia per gennaio e giugno. A cosa sta pensando il club rossonero

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle possibili mosse in attacco del Milan sul mercato. I rossoneri avrebbero cambiato strategia.

L’obiettivo è acquistare subito un attaccante che possa alternarsi a Giroud e rimandare all’estate il grande colpo per il reparto offensivo. In tal senso i due nomi più quotati sono Adams per gennaio e David per giugno.