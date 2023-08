Mercato Milan, piace un giovanissimo attaccante statunitense: ecco chi è

Il Milan continua a muoversi sul mercato anche in prospettiva: l’ultima idea è un giovane attaccante statunitense

L’ultima idea del mercato Milan porta ad un giovanissimo attaccante statunitense seguito da mezza Europa. Si tratta di Dino Klapija, centravanti classe 2007 del NK Kustosija.

Come riferisce il Daily Mail, i rossoneri si sarebbero iscritti alla corsa sul ragazzo insieme a Manchester United, Chelsea, Barcellona e Juventus. Ma ad essere in vantaggio per ingaggiare il sedicenne sembra essere il Lipsia.