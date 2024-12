Mercato Milan, Pellegatti controcorrente: «Lui in uscita? Ho chiesto al club, ecco cosa mi hanno risposto»

Mercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha smentito la possibile partenza di Fikayo Tomori a gennaio in direzione Juve

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha smentito l’imminente uscita di Fikayo Tomori nel calciomercato Milan di gennaio con direzione Juve:

PAROLE – «Veniamo a Tomori: ho chiesto e mi hanno detto ‘non abbiamo nessun contatto con la Juve, zero’. Zero. Mi hanno detto zero. Quindi crediamoci. Poi se non sarà così… eh sbaglio la persona alla quale chiedo. Però insomma, non è proprio quelle che contano meno al Milan».