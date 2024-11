Mercato Milan, Pellegatti gela i tifosi rossoneri! Previsione incredibile, può succedere che... Ultimissime

Mercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha dato un importante aggiornamento in vista della sessione di gennaio

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, ha dato questo importante aggiornamento sul calciomercato Milan del prossimo gennaio:

PAROLE – «Il Milan ci continua a dire: centrocampo, aspettiamo Bennacer. Speriamo che cambino idea però non voglio illudervi più di tanto. Vedremo. Per quello che riguarda la difesa secondo me non cercheranno neanche un vice-Theo. Questo è quello che trapela».