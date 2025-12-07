 Mercato Milan, Pellegatti: «Prendereste di corsa Musah?»
Mercato Milan, la provocazione di Pellegatti: «Prendereste di corsa Musah?». Lo scenario per gennaio

18 minuti ago

pellegatti

Mercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha lanciato l’idea Yunus Musah per gennaio: l’americano torna a Milanello?

Lo storico volto rossonero, Carlo Pellegatti, è intervenuto sul proprio canale Youtube in vista della sfida Torino-Milan, lanciando un’idea di mercato che lo stuzzica da tempo e che mira a sfruttare la situazione attuale di un giocatore. Pellegatti ha chiesto retoricamente se il Milan debba muoversi subito per Musah, attualmente fuori dai piani dell’Atalanta.

PAROLE – «Vi dico subito che la mia risposta è sì. Prendereste un giocatore che in questo momento è fuori dal progetto Atalanta? Quindi fareste venire di corsa Musah come alternativa a Saelemaekers? Ripeto. La mia risposta è sì, non gioca mai a Bergamo eh..»

La proposta di Pellegatti mira ad aggiungere una risorsa di corsa e talento al centrocampo/esterno, approfittando del momento in cui il giocatore è in cerca di spazio, per averlo come alternativa immediata a Saelemaekers. La situazione di Musah, che «non gioca mai a Bergamo», rappresenterebbe un’occasione da cogliere «di corsa» per il Diavolo.

