Origi Nottingham Forest: è fatta, visite mediche in corso! ULTIME. L’attaccante lascia il Milan e torna in Premier League

Divock Origi lascia il Milan. I rossoneri hanno trovato l’accordo con il Nottingham Forest per l’attaccante belga.

La formula è quella del prestito, visite mediche in corso per l’ex Liverpool, che dunque torna in Premier League.