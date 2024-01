Mercato Milan, Origi verso l’MLS: cosa manca per chiudere con i Los Angeles FC

Mercato Milan, Divock Origi si allontana dalla Premier League: ai dettagli la trattativa per il passaggio ai Los Angeles FC

Il calciomercato Milan continua a lavorare anche per quanto riguarda le uscite. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’esperienza di Divock Origi al Nottingham Forest è agli sgoccioli.

Il club rossonero è vicinissimo all’accordo con i Los Angeles FC per il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro dell’attaccante belga. Per chiudere manca sostanzialmente solo l’accordo tra il centravanti e il club americano.